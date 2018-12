PŚ w biegach: Wygrana Didrika Toensetha w biegu na dochodzenie

Norweg Didrik Toenseth zwyciężył w biegu narciarskiego Pucharu Świata na dochodzenie na 15 km techniką klasyczną w Lillehammer. Także dwa pozostałe miejsca na podium zajęli reprezentanci gospodarzy. Polacy nie startowali.

Zdjęcie Didrik Toenseth /Getty Images



Toenseth, drugi w sobotnim biegu na 15 km techniką dowolną, do samego końca walczył o triumf ze Sjurem Roethe. Udało mu się zrewanżować rodakowi za przegranie rywalizacji poprzedniego dnia. Trzecią lokatę wywalczył Emil Iversen, który początkowo biegł w czołówce razem z dwoma rodakami, ale później dopadł go kryzys, czego konsekwencją był spadek na odległą pozycję. 27-letni zawodnik zdołał jednak wrócić do lepszej dyspozycji i znalazł się na podium.

Toenseth odniósł drugie indywidualne zwycięstwo w zawodach PŚ. Dwa razy triumfował w sztafecie. Roethe wyprzedził o 1,6 sekundy, a Iversena o 1.03,3.

Liderem klasyfikacji generalnej PŚ został Iversen, który teraz wyprzedza Rosjanina Aleksandra Bołszunowa o siedem punktów. Toenseth awansował na trzecie miejsce.

Niedziela była udanym dniem dla reprezentantów gospodarzy w Lillehammer. Wcześniej w rywalizacji na 10 km triumfowała Therese Johaug. Polki nie startowały.

W dniach 8-9 grudnia biegacze będą startować w norweskim Beitostelen.