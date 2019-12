Therese Johaug wygrała skiathlon, czyli bieg łączony 7,5 kilometra techniką klasyczną i 7,5 kilometra techniką dowolną, w rywalizacji o punkty Pucharu Świata w Lillehammer.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Therese Johaug wygrała bieg na 30 km w Oslo. Wideo © 2019 Associated Press

Norweżka nie dała rywalkom szans, wyprzedzając drugą o ponad minutę i odniosła 57. zwycięstwo w cyklu PŚ.



Reklama

Czas Johaug na mecie wyniósł 42.35,3. Za nią przybiegła Amerykanka Jessica Diggins (strata 1.08,3), a na trzecim miejscu uplasowała się kolejna reprezentantka gospodarzy Heidi Weng (1.19,1).

Tuż za plecami Weng rozegrała się walką o czwarte miejsce. Na tej pozycji uplasowała się Finka Krista Parmakoski, a tuż za nią finiszowały Norweżka Astrid Jacobsen i Szwedka Charlotte Kalla.

Polki w tym biegu nie startowały.

To było siódme zwycięstwo Johaug w biegu łączonym podczas Pucharu Świata. Tym samym Norweżka wyprzedził Justynę Kowalczyk, z którą do tej pory była sklasyfikowana ex aequo. Polka została z sześcioma triumfami. Liderką w tej klasyfikacji jest inna Norweżka, Marit Bjoergen (osiem zwycięstw), która podobnie jak Polka, już nie startuje.

Johaug, która zgromadziła 441 punktów, jest na czele klasyfikacji generalnej PŚ. Za nią kolejne Norweżki - Weng (316) i Jacobsen (272). Diggins jest czwarta (271).

Zdjęcie Od lewej: Jessica Diggins, Therese Johaug i Heidi Weng / PAP/EPA

Wyniki biegu łączonego na 15 km kobiet:

1. Therese Johaug (Norwegia) 42.35,3

2. Jessica Diggins (USA) strata 1.08,3

3. Heidi Weng (Norwegia) 1.19,1

4. Krista Parmakoski (Finlandia) 1.30,6

5. Astrid Jacobsen (Norwegia) 1.31,1

6. Charlotte Kalla (Szwecja) 1.31,2

Klasyfikacja PŚ na dystansach:

1. Therese Johaug (Norwegia) 230 pkt

2. Jessica Diggins (USA) 167

3. Heidi Weng (Norwegia) 156

...

44. Izabela Marcisz (Polska) 2