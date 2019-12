PŚ w biegach. Therese Johaug wygrała bieg łączony w Lillehamer

Therese Johaug wygrał skiathlon, czyli bieg łączony 7,5 kilometra techniką klasyczną i 7,5 kilometra techniką dowolną, w rywalizacji o punkty Pucharu Świata w Lillehammer.

Norweżka nie dała rywalkom szans, wyprzedzając drugą o ponad minutę.



Czas Johaug na mecie wyniósł 42.35,3. Za nią przybiegła Amerykanka Jessica Diggins (strata 1.08,3), a na trzecim miejscu uplasowała się kolejna reprezentantka gospodarzy Heid Weng (1.19,1).

Polki w tym biegu nie startowały.

To było siódme zwycięstwo Johaug w biegu łączonym podczas Pucharu Świata. Tym samym Norweżka wyprzedził Justynę Kowalczyk, z którą do tej pory była sklasyfikowana ex aequo. Polka została z sześcioma triumfami. Liderką w tej klasyfikacji jest inna Norweżka, Marit Bjoergen, która podobnie jak Polka, już nie startuje.

Liderką PŚ jest Johaug, która zgromadziła 441 punktów. Za nią kolejne Norweżki - Weng (316) i Astrid Jacobsen (272). Diggins jest czwarta (271).