Trzykrotny mistrz olimpijski w biegach narciarskich z Pjongczangu Norweg Johannes Klaebo podpisał kontrakt sponsorski z zawodowym zespołem kolarskim o wartości trzech milionów euro.

Na razie nie będzie startować w wyścigach, chociaż jak przyznał nie jest to wykluczone. Na antenie telewizji NRK powiedział, że uzyskał od federacji narciarskiej wolną rękę odnośnie do treningu indywidualnego, co mu da zupełnie nowe możliwości.

"Trenowałem w maju z zespołem przez tydzień i uważam, że będzie to dobry dodatek w przygotowaniach do sezonu narciarskiego. Będę uczestniczył też w zgrupowaniach i korzystał z rad trenerów i ekspertów mojej nowej drużyny" - powiedział Norweg.



UNO-X Norwegian Developent Team jest pierwszym norweskim zespołem zawodowym i pozyskanie Klaebo ma nie tylko wzmocnić wizerunek właściciela, czyli sieci ponad 400 samoobsługowych stacji benzynowych w Norwegii i Danii, lecz pomóc w propagowaniu sportów wytrzymałościowych.



Wysokość kontraktu nie została podana do wiadomości, ale media m.in. dziennik "Verdens Gang" obliczyły, że jest to 2,5-3 miliony euro w zależności od kursu korony norweskiej.



"Umowa obowiązująca do narciarskich mistrzostw świata w 2025 roku w Trondheim jest obecnie największym kontraktem w biegach narciarskich i dorównuje tylko umowom sponsorskim byłego biegacza Pettera Northuga. Jest prywatna i zawarta poza federacją narciarską, która jednak w odróżnieniu od konfliktu z Northugiem tym razem nie ma nic przeciw" - skomentowała gazeta.