PŚ w biegach. Golberg wygrał cykl Ski Tour, Bolszunow poza podium

Norweg Paal Golberg wygrał w Trondheim bieg na dochodzenie na 30 km techniką klasyczną i triumfował w zaliczanym do Pucharu Świata cyklu Ski Tour. Prowadzący do soboty w Ski Tour Rosjanin Aleksander Bolszunow był siódmy, a Dominik Bury nie ukończył niedzielnego startu.

Golberg przed ostatnim etapem miał 34 sekund straty do Bolszunowa. On oraz pięciu jego rodaków wykorzystało słabszą dyspozycję Rosjanina - sześć czołowych lokat tego dnia zajęli reprezentanci gospodarzy. Drugi był Simen Hegstad Krueger, a trzeci Hans Christer Holund, którzy stracili do zwycięzcy - odpowiednio - 28,9 i 30,1 s.

Bolszunow miał czas gorszy od Golberga aż o 1.41, co sprawiło, że zarówno w niedzielę, jak i w klasyfikacji końcowej Ski Tour zajął siódme miejsce. W finalnym zestawieniu zabrakło Polaków, bowiem żaden z nich nie ukończył wszystkich sześciu etapów.

Bolszunowowi na pocieszenie pozostaje fakt, że zachował pozycję lidera w klasyfikacji generalnej PŚ oraz na dystansach. W pierwszym zestawieniu Golberg awansował z szóstej lokaty na trzecią.

Ski Tour to nowość w pucharowym kalendarzu, skandynawski odpowiednik rozgrywanego na przełomie roku Tour de Ski. Najciekawszy był czwarty etap, którym był 38-kilometrowy odcinek między Storlien w Szwecji i Meraeker w Norwegii.

Wyniki:

1. Paal Golberg (Norwegia) 1:23.51,6

2. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) strata 28,9 s

3. Hans Christer Holund (Norwegia) 30,1

4. Emil Iversen (Norwegia) 32,3

5. Martin Loewstroem Nyenget (Norwegia) 32,9

6. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 34,2

....

Dominik Bury (Polska) nie ukończył

Końcowa klasyfikacja Ski Tour:

1. Paal Golberg (Norwegia) 3:52.41,6

2. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) strata 28,9 s

3. Hans Christer Holund (Norwegia) 30,1

Klasyfikacja generalna PŚ (po 27 z 35 zawodów):

1. Aleksander Bolszunow (Rosja) 1948 pkt

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Norwegia) 1531

3. Paal Golberg (Norwegia) 1202

4. Sjur Roethe (Norwegia) 1124

5. Simen Hegstad Krueger (Norwegia) 1123

6. Iivo Niskanen (Finlandia) 1047

...

61. Dominik Bury (Polska) 70

87. Kamil Bury (Polska) 28

116. Maciej Staręga (Polska) 12

Klasyfikacja PŚ na dystansach (po 17 z 21 zawodów):

1. Aleksander Bolszunow (Rosja) 1065 pkt

2. Sjur Roethe (Norwegia) 731

3. Iivo Niskanen (Finlandia) 666

...

47. Dominik Bury (Polska) 42