PŚ w biegach. 72. zwycięstwo Johaug

Norweżka Therese Johaug wygrała w Lahti bieg na 10 km techniką klasyczną, który zaliczany jest do Pucharu Świata. To jej 72. zwycięstwo w zawodach cyklu. W klasyfikacji wszech czasów PŚ w dyscyplinach narciarskich zachowała szóste miejsce, a do wyprzedzającego ją francuskiego biathlonisty Martina Fourcade'a brakuje jej siedmiu triumfów.

Therese Johaug wygrała bieg na 10 km techniką klasyczną w zawodach Pucharu Świata w Lahti. Norweska narciarka wyprzedziła o 3,4 s Szwedkę Ebbę Andersson i o 11,8 Finkę Kristę Parmakoski.

Johaug umocniła się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu.

Polki nie startowały.

W pucharowej rywalizacji na dystansach Norweżka triumfowała już po raz 63., a w klasyfikacji wszech czasów awansowała na pierwsze miejsce. Dotychczas była na czele ze słynną rodaczką Marit Bjoergen (62 wygrane).

Wyniki dwójek:

1. Toni Eggert, Sascha Benecken (Niemcy) 1.39,777 (49,863/49,914)

2. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Niemcy) strata 0,266 (49,944/50,099)

3. Andris Sics, Juris Sics (Łotwa) 1,059 (50,418/50,418)

...

12. Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski (Polska) 2,546 (51,165/51,158)

klasyfikacja końcowa PŚ

1. Toni Eggert, Sascha Benecken (Niemcy) 872 pkt

2. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Niemcy) 847

3. Andris Sics, Juris Sics (Łotwa) 720

...

11. Wojciech Chmielewski, Jakub Kowalewski (Polska) 424

Sportowcy z największą liczbą zwycięstw w PŚ w narciarstwie klasycznym, alpejskim i biathlonie:

(kolejno: imię i nazwisko, liczba zwycięstw, lata startów w PŚ, dyscyplina):

1. Marit Bjoergen (Norwegia) 114 1999-2018; biegi narciarskie

2. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 95 1993-2018; biathlon i biegi narciarskie

3. Ingemar Stenmark (Szwecja) 86 1973-1989; narciarstwo alpejskie

4. Lindsey Vonn (USA) 82 2000-2019; narciarstwo alpejskie

5. Martin Fourcade (Francja) 78 od 2008; biathlon

6. Therese Johaug (Norwegia) 72 od 2007; biegi narciarskie

7. Marcel Hirscher (Austria) 67 2007-2019; narciarstwo alpejskie

8. Mikaela Shiffrin (USA) 66 od 2011; narciarstwo alpejskie

9. Annemarie Moser-Proell (Austria) 62 1968-1980; narciarstwo alpejskie

10. Sara Takanashi (Japonia) 56 od 2011; skoki narciarskie

11. Vreni Schneider (Szwajcaria) 55 1983-1995; narciarstwo alpejskie

12. Hermann Maier (Austria) 54 1996-2009; narciarstwo alpejskie

13. Gregor Schlierenzauer (Austria) 53 od 2006; skoki narciarskie

14. Alberto Tomba (Włochy) 50 1985-1998; narciarstwo alpejskie

. Justyna Kowalczyk (Polska) 50 2001-2018; biegi narciarskie

...

Adam Małysz (Polska) 39 1994-2011; skoki narciarskie

Kamil Stoch (Polska) 35 od 2004; skoki narciarskie