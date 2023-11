Problemy norweskiej gwiazdy. Wojował z federacją, a teraz jest bez formy

W ostatnich miesiącach na temat perypetii Klaebo mówiła cała Norwegia. Największy as tamtejszych sportów zimowych, pięciokrotny mistrz olimpijski, dziewięciokrotny mistrz świata i czterokrotny zdobywca Pucharu Świata, nie chciał podpisać nowego porozumienia ze swoją federacją , gdyż uważał, że kontrakt wymusza na nim zbyt duże ustępstwa, jeśli chodzi o korzystanie z praw do własnego wizerunku . Klaebo deklarował, że jest gotów zrezygnować ze startów w Pucharze Świata, ale w końcu, niemal na ostatniej prostej przed inauguracją, obie strony wypracowały wspólne stanowisko .

Słynny Norweg wystąpił więc w Ruce, ale wypadł daleko gorzej niż mogli oczekiwać kibice. Klaebo, który przygotowywał się do sezonu indywidualnie i ćwiczył m.in. w USA, niedawno zmagał się z koronawirusem. Do Finlandii przyjechał ewidentnie nie w pełni sił - wprawdzie w sprincie, który jest jego koronną specjalnością, zdołał stanąć na podium, ale w biegach dystansowych zajmował kolejno czternaste i dwudzieste pierwsze miejsca. Tak źle nie było jeszcze nigdy - od 2016 roku Klaebo zaledwie dwa razy był w fińskim ośrodku poza czołową trójką, za to aż dziewięciokrotnie fetował zwycięstwa.