Polska nadzieja biegów wypuściła szansę z rąk. Trener był jednak zadowolony

Monice Skinder , byłej mistrzyni świata juniorek i wicemistrzyni świata młodzieżowców, naprawdę niewiele zabrakło do tego, by w piątek znaleźć się w ćwierćfinale sprintu techniką klasyczną. W sobotę na 10 kilometrów "klasykiem" wystąpiła mimo problemów z butami.

Na mecie zameldowała się 52. Zabrakło blisko 30 sekund, by zdobyła kolejne punkty Pucharu Świata. 22-latka jest specjalistką o sprintu, ale jednak przed dwoma laty potrafiła być w Ruce 34. na 10 km z niewielkimi stratami do "30", która wówczas zbierała punkty do klasyfikacji generalnej PŚ, bo obecnie punktuje "50".