Polak był w szoku. Przepadła szansa. "Poziom jest kosmiczny"

Kamil Bury był już po biegu na 10 km techniką klasyczną, ale jeszcze przeżywał to, co działo się w piątkowym sprincie.

Biegi narciarskie. Kamil Bury: takiego poziomu jeszcze nie było

- Jestem w szoku, jak kosmiczny był poziom w tym roku w Ruce . By awansować do ćwierćfinału, nie wolno było stracić więcej niż 5,25 sek. Porównywałem to z poprzednimi latami w Ruce i okazuje się, ze takiego poziomu jeszcze nie było - mówił Bury w rozmowie z Interia Sport.

- W ogóle nie mieliśmy startów przed tym sezonem i nie czułem się zbyt dobrze przygotowany do tego biegu na 10 kilometrów. Jeśli chodzi o sprint, to nawet nie było najgorzej. Ogólnie jednak, jak na razie, wygląda to słabo. Nie wiem, o co chodzi, bo czuję się dobrze przygotowany do tego sezonu. Szukam wyjaśnień - dodał.