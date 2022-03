Ostra reakcja Rosjan. "Nie da się znieść tego bezprawia".

Po ataku Rosji na Ukrainę Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) kazała kilka dni czekać na swoje decyzje, ale ostatecznie jej działacze wykluczyli Rosjan i Białorusinów z udziału we wszelkich możliwych zawodach pod jej egidą .

Rosyjska mistrzyni grzmi: Nie da się znieść tego bezprawia

Echa wszelkich kar dla sportowców wciąż odbijają się szerokim echem w Rosji. Oburzenia decyzją FIS nie kryje Jelena Walerjewna Valbe - była rosyjska biegaczka narciarska, siedmiokrotna medalistka olimpijska i 14-krotna mistrzyni świata.

- Nie da się znieść tego bezprawia. Po prostu nie chcę ponownie o tym dyskutować. Chcę, aby każdy na świecie zajął się tym, co do niego należy. Uprawiamy sport, promujemy go - przyznała 53-latka.

- Żal mi naszych chłopaków. To obrażanie chłopców i dziewcząt, którzy po igrzyskach byli w kwiecie wieku. To nie jest w porządku. Nie powinna istnieć dyskryminacja ze względu na narodowość - dodała.