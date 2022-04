Oburzające słowa rosyjskiej legendy. "Świat nas zrozumie"

- Świat zrozumie nas i to wszystko, co się dzieje. To oczywiste, że nazizm nie powinien funkcjonować na naszej planecie. No ale teraz puszka Pandory została otwarta - zaszokowała po raz kolejny Jelena Wialbe.

Rosyjska multimedalistka olimpijska w biegach narciarskich po raz kolejny poparła rosyjska agresję na Ukrainę i działania Władimira Putina. Przyłączyła się tym samym do chóru sportowców, którzy cały czas stoją za swoim przywódcą i usprawiedliwiają działania prowadzona w sąsiednim państwie.

W ostatnich dniach wielu kibiców zszokowała postawa Simona Fourcade'a, francuskiego biathlonisty, który pociął swoją flagę i zrobił z niej rosyjską na znak protestu przeciwko wykluczeniu sportowców z Rosji. Wialbe przyznała, że jego zachowanie bardzo jej się spodobało.

- Trudno nie zgodzić się z Simonem, wykluczenie Rosjan działa destrukcyjnie na sport. A przecież sport ma jednoczący efekt - powiedziała była biegaczka, która o izolacji swoich rodaków mówi krótko. - To głupota.