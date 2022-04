Norweska biegaczka reaguje na słowa Stiepanowej. „Aż trudno uwierzyć”

Oprac.: Aleksandra Bazułka Biegi Narciarskie

We wtorek rosyjscy olimpijczycy spotkali się prezydentem Władimirem Putinem. Echem odbiły się między innymi słowa Weroniki Stiepanowej, która mówiła o silnej Rosji i jej pewnym zwycięstwie. Kontrowersyjną wypowiedź skomentowała między innymi jedna z norweskich biegaczek narciarskich. Sportsmenka nie mogła uwierzyć w to, co usłyszała.

Zdjęcie Weronika Stiepanowa / Tim Clayton / Getty Images