Polskie młode zawodniczki przeżyły w piątek sportową tragedię, gdy jako pierwsze dobiegły do mety sztafety na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, by natychmiast dowiedzieć się o dyskwalifikacji. Justyna Kowalczyk ma duże pretensje do organizatorów zawodów.

Na MŚ w niemieckim Oberwiesenthal polska sztafeta biegła w składzie: Karolina Kaleta, Monika Skinder, Magdalena Kobielusz oraz Izabela Marcisz. Na mecie Polki wyprzedziły o 10,2 s Niemki. Na trzecim miejscu przybiegły Szwajcarki ze stratą 47,3 s.

Po biegu okazało się, że Polki i Niemki pomyliły się i w końcówce pobiegły po krótszej pętli. W związku z tym oba zespoły zostały zdyskwalifikowane. Mistrzyniami świata zostały więc Szwajcarki.

W polskiej ekipie żal, bo "Biało-Czerwonym" z powodu dyskwalifikacji przeszedł koło nosa nie tylko złoty, ale jakikolwiek medal w sztafecie.

Opiekunka naszych młodych talentów Justyna Kowalczyk ma duże zastrzeżenia do organizatorów biegu sztafetowego, co wyraziła w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych.

"Mieliśmy na tych mistrzostwach mnóstwo nakazów. Kary są za każdy krok w złą stonę. A jaka jest kara za nieprzygotowanie trasy do rywalizacji?" - napisała Kowalczyk.

"Jak to możliwe, żeby zawodnik mógł pobiec w inną stronę? Dlaczego rozjazd nie był zagrodzony? Zawodnik może być zdenerwowany, może mu okularki śnieg zasypać, może być zmęczony - trasa ma być oznaczona!!!" - stanowczo reaguje nasza wielka mistrzyni biegów narciarskich.

"Gdzie był delegat techniczny? Kamerował na podbiegu tych trenerów (mnie też) i rodziców, którzy podbiegali z zawodnikami. Za to są kary pieniężne. To było dziś dla niego najważniejsze. Moje dziewczęta zostały zdyskwalifikowane i płaczą teraz, a jury? Miłego wieczoru!" - zakończyła mocny wpis Justyna Kowalczyk.

