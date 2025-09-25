Mistrz olimpijski w szpitalu. "Agresywny, gigantyczny potwór"

Johannes Klaebo jak co roku przed rozpoczęciem sezonu zimowego na kilka tygodni wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby tam na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza przygotowywać się do rywalizacji. Niestety, podczas jednego z treningów doszło do nietypowej sytuacji. Norweg opowiadał w ojczystej telewizji TV2, że nagle zauważył osę o "gigantycznych wręcz rozmiarach", która zaatakowała go wprost podczas biegu. "Kilka razy próbowałem ją odgonić ręką i w końcu trafiłem. Dźwięk był jak złamanie krakersa, ale chwilę później poczułem lekkie ukłucie" - wspominał zawodnik.

Johannes Klaebo zaatakowany przez osę podczas treningu. Trafił do szpitala

Na początku wydawało się, że sytuacja nie jest groźna. Jednak już następnego dnia Klaebo obudził się z silnym bólem, a jego dłoń była nienaturalnie spuchnięta. Opuchlizna szybko rozszerzyła się na całe ramię, które przybrało czerwony kolor. Sportowiec zauważył również, że jego puls osiągnął niebezpieczne wartości. To zmusiło go do przerwania treningów i wizyty w szpitalu. "Lekarze wykonali najróżniejsze badania i testy. Na szczęście sytuację udało się opanować" - dodał Norweg.

Sam incydent skomentował z humorem, choć nie krył, że był to dla niego szok. "Tak wielkiej osy nigdy nie widziałem. To był latający, agresywny, gigantyczny potwór. Widać, że w USA wszystko jest większe - nie tylko samochody i wieżowce, lecz także owady" - żartował.

Ukąszenie wymusiło kilkudniową przerwę w treningach, ale po hospitalizacji stan zdrowia Klaebo wrócił do normy. Dla norweskich kibiców to kluczowa wiadomość, ponieważ zawodnik jest największą nadzieją medalową kraju na przyszłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Dorobek Klaebo już teraz jest imponujący. Na swoim koncie ma siedem medali olimpijskich - pięć złotych, jeden srebrny i jeden brązowy. W mistrzostwach świata triumfował aż 15 razy, a dodatkowo trzykrotnie zdobywał srebro i brąz. Do tego pięć razy wywalczył Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ostatnie mistrzostwa świata w Trondheim były popisem jego dominacji - w ciągu 10 dni Norweg sięgnął po sześć złotych medali w sześciu startach.

