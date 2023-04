Małysz wprowadza nowe porządki. Będzie rewolucja, ma powstać system

Adam Małysz chce, by polskie biegi mocno poszły do przodu

- Widzimy, jak w biegach narciarskich rozwija się świat. Chcemy zaczerpnąć trochę z systemu skandynawskiego i prowadzimy takie rozmowy. Mieliśmy już kilka wizyt w naszym kraju i wygląda to obiecująco. Mam nadzieję tylko, że udźwigniemy to budżetowo - powiedział Adam Małysz .

- Lukas był u nas na rozmowach i zakomunikowaliśmy, że szukamy trenera. Przedstawiliśmy też wizję stworzenia systemu, jaki chcielibyśmy wdrożyć. On przyznał, że to zadziała, ale miał wątpliwości co do tego, czy uwierzą w to nasi zawodnicy - dodał.