Rosjanie muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami za atak na Ukrainę. Nakładane są na nich sankcje nie tylko natury politycznej i ekonomicznej, ale także sportowej. Od końca lutego udział w międzynarodowych imprezach jest im blokowany. Zaprzepaścili sobie szansę na zmagania na mundialu, Wimbledonie czy zawodach organizowanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Zwłaszcza to ostatnie jest bolesnym ciosem w propagandę Putina. Wszak prezydent Federacji Rosyjskiej lubi wykorzystywać olimpijczyków do własnych, manipulacyjnych celów. Nawet teraz, w czasie trwania wojny w Ukrainie, zaprosił na Kreml rosyjskich mistrzów z Pekinu i grzał się razem z nimi w blasku fleszy. Lecz nie wszyscy odpowiedzieli na jego wezwanie . Zabrakło m.in. biegaczy narciarskich: Aleksandra Bolszunowa, Siergieja Ustigowa, Natalii Nieprajewej, Julii Stupak oraz Tatiany Soriny. Cała ekipa jeszcze niedawno celebrowała złote medale olimpijskie. Teraz ich kariera może zostać zrujnowana.

Jak przekazał legendarny biegacz narciarski, a obecnie szef komisji FIS ds. narciarstwa biegowego, Vegard Ulvang, rosyjscy sportowcy zimowi mogą powoli żegnać się z nadzieją na występy w międzynarodowych zawodach. "Widzimy, że Rosja zmierza w kierunku izolacji handlowej, a w tym przypadku nietrudno sobie wyobrazić, że sankcjami zostanie również objęty sport. Jesteśmy częścią świata. Widzę wiele dyskusji wśród sportowców zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie i najwyraźniej nie wszyscy na Wschodzie zrozumieli powagę sytuacji. Istnieje ryzyko, że jeszcze długo ich nie zobaczymy na zawodach. Nie możemy z nimi konkurować, jakby nic się nie stało" - wyjaśnia cytowany przez norweski portal Adressa.

Dodaje, że co prawda oficjalna decyzja jeszcze nie zapadła, lecz najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że FIS nie dopuści Rosjan do rywalizacji w nowym sezonie Pucharu Świata. Sprawa jest skomplikowana, bo Rosja jest jednym z czołowych graczy na scenie biegów narciarskich, ale mimo to trudno przejść do porządku dziennego nad faktem, że prezydent tego kraju z zimną krwią morduje Ukraińców i niszczy ich ojczyznę.

Ulvang zdradza też, że on sam utrzymuje kontakt z Rosjanami i ma dość przykre wnioski. Sprawy oczywiście nie mają się tak kolorowo, jak kreśli to propaganda Putina.

Mam wielu rosyjskich przyjaciół i komunikuję się z nimi przez WhatsApp. Zauważyłem, że bardzo boją się pisać, co mają na myśli. Mimo to utrzymujemy przyjazne stosunki. Trudno nam też zrozumieć, że grozi im 15 lat więzienia za wypowiadanie się przeciwko wojnie i reżimowi. Wtedy nie jest tak łatwo być twardym i jasnym, jak byśmy tego chcieli. To są smutne przypadki - podsumowuje.

Zdjęcie Vegard Ulvang, 1994 rok / Shaun Botterill / Getty Images

Zdjęcie Vegard Ulvang / Christian Manzoni / Getty Images