Therese Johaug została nominowana do najbardziej prestiżowej norweskiej nagrody sportowej. Niektórzy eksperci uważają jednak, że to wyróżnienie mistrzyni olimpijskiej i 10-krotnej mistrzyni świata w biegach narciarskich nie należy się z powodu epizodu dopingowego i dyskwalifikacji.

Nagroda "Egebergs Aerespris" przyznawana jest norweskim sportowcom od 1918 roku za wyjątkowe osiągnięcia w więcej niż jednej dyscyplinie. Mogą na nią liczyć tylko ci, którzy w dodatku - jak precyzuje statut - mogą być wzorem dla młodych pokoleń i symbolem podstawowych wartości w sporcie. Laureaci ogłaszani są na przełomie kwietnia i maja, lecz w tym roku z powodu epidemii koronawirusa ceremonia została przesunięta na jesień.

Biegaczka została zgłoszona przez norweską federację narciarską (NSF), co jeszcze bardziej rozpaliło dyskusję na temat dopingu i honoru w sporcie. Johaug w ubiegłym roku została królową narciarskich mistrzostw świata w Seefeld, gdzie zdobyła trzy złote medale i jeden srebrny. Latem 2019 natomiast zdobyła złoty medal lekkoatletycznych mistrzostw kraju w biegu na 10 000 m, a jesienią została mistrzynią w biegach przełajowych.



Zdaniem wielu jest obecnie największą gwiazdą norweskiego sportu i jej osiągnięć nie można kwestionować, ale... nie spełnia jednego konkretnego i ważnego warunku.



"Najważniejsze w tej nagrodzie, co podkreślał jej twórca i fundator, jest uprawianie sportu z najwyższą uczciwością i honorem, co jest równoznaczne z faktem, że sportowiec skazany za doping nie może jej otrzymać, chociaż przed stu laty problem ten nie był nazwany z definicji" - zauważył prawnik sportowy Robin MacKenzie-Robinson.



Dlatego - jego zdaniem - przyznanie nagrody narciarce może poważnie zagrozić wizerunkowi Norwegii jako kraju bardzo aktywnie walczącemu z dopingiem i szczególnie silnie uderzy w NSF, często w ostatnich latach oskarżaną na arenie międzynarodowej o stosowanie dopingu poprzez m.in. środki przeciw astmie.



W listopadzie 2016 roku Johaug została przez norweską konfederację sportu zdyskwalifikowana na 14 miesięcy. Powodem był pozytywny wynik kontroli antydopingowej, która wykazała obecność w jej organizmie niedozwolonego sterydu o nazwie clostebol, będącego składnikiem maści na poparzone usta. Dyskwalifikacja została później przedłużona do 18 miesięcy przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie.