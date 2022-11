Koniec przyjaźni znanych narciarek. Poróżniła je wojna w Ukrainie

24 lutego wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę na rozkaz Władimira Putina. Od tamtej pory większość reprezentantów kraju agresora zostało wykluczonych z rywalizacji w sporcie międzynarodowym . Wielu sportowców z Rosji publicznie skrytykowało decyzję Putina i zmieniło obywatelstwo, by występować pod flagą innych krajów.

Wojna w Ukrainie zakończyła przyjaźń Stiepanowej i Fossesholm

Wydawać by się mogło, że jedyne, co może połączyć reprezentantów różnych krajów w sporcie, to rywalizacja. Weronika Stiepanowa i Helene Marie Fossesholm udowodniły jednak, że rywalki mogą być także dobrymi przyjaciółkami.