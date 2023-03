Kolejna federacja się złamie? "Rosja musi wrócić"

Ostatnie tygodnie przyniosły szokującą dla wielu wiadomość o tym, że Międzynarodowa Federacja Szermiercza (FIE) podjęła decyzję o tym, by do międzynarodowej rywalizacji przywrócić sportowców z Rosji i Białorusi. Kolejne federacje, na skutek nacisków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, również rozważają taki ruch. Jak przekonuje Jelena Wialbe, legenda rosyjskich biegów narciarskich, Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS), także się na to zdecyduje.