Justyna Kowalczyk-Tekieli niedawno skończyła 40 lat, a swoją profesjonalną karierę w Pucharze Świata zakończyła już parę zim temu. Mimo to nadal prezentuje fantastyczną formę, czego wyrazem jest jej ostatni triumf w Moonlight Ski Marathon, który odbył się we włoskich Alpach. Biegaczka narciarska nie miała łatwego zadania - co zresztą sama przyznała w mediach społecznościowych.