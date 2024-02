Justyna Kowalczyk-Tekieli zaskakuje. Niesamowite, gdzie teraz wystartuje

W ubiegłym roku Polka była najlepsza w 33. edycji La Sgambeda, biegu narciarskim techniką dowolną we włoskim Livigno. Forma naszej gwiazdy z tygodnia na tydzień rosła. Mistrzyni olimpijska wygrała następnie wyścig na 30 kilometrów w 16. Południowotyrolskim Moonlight Classic Alpe di Siusi organizowanym późnym wieczorem.

Justyna Kowalczyk-Tekieli się nie zatrzymuje. Ma kolejny cel

41-latka na razie ani myśli o zrobieniu sobie przerwy od startów. W mediach społecznościowych przekazała, do jakiej imprezy się teraz przygotowuje. Patrząc na formę reprezentantki Polski i jej ostatnie sukcesy poza granicami ojczyzny, można mieć nadzieje, że w kolejnych zawodach znów pokaże się z dobrej strony.

Przed naszą rodaczką zmagania w Engadin Skimarathon, który co roku odbywa się w drugą niedzielę marca, w południowo-wschodniej Szwajcarii. Jest to najdłuższy i zarazem największy szwajcarski maraton. Uczestnicy mają do pokonania aż 42 km.