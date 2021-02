Justyna Kowalczyk-Tekieli wypoczywa obecnie ze swoim mężem Kacprem w Finlandii. Dwukrotna mistrzyni olimpijska relacjonuje swój pobyt na dalekiej północy w mediach społecznościowych, a w swoim ostatnim poście opublikowała zdjęcia małżonka po 5,5-godzinnym treningu biegowym na nartach. Na sam widok wspomnianej fotografii robi się zimno...

Justyna Kowalczyk-Tekieli poślubiła swojego męża w ubiegłym roku. Uroczystość odbyła się z dala od błysku fleszy. Była reprezentantka Polski poinformowała tylko we wrześniu w mediach społecznościowych o dodaniu drugiego członu do swojego dotychczasowego nazwiska.

- Razem z mężem prowadzimy bardzo aktywny tryb życia, więc wysiłek jest jakby podobny do tego wcześniej. Jest jednak zasadnicza różnica. Teraz niczego nie muszę, nie mam planu treningowego. Robię po prostu to, co uważam za słuszne - mówiła Justyna Kowalczyk-Tekieli w niedawnej rozmowie z Interią ( cały wywiad przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

Słowa te mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Była polska biegaczka narciarska przebywa obecnie wraz z mężem Kacprem w Finlandii. Para wypoczywa w zimowym krajobrazie, lecz jest to wypoczynek bardzo aktywny.



Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała na Twitterze zdjęcie swojego małżonka po trwającym 5,5 godziny treningu na nartach biegowych. O tym, jak wymagająca była ta długa "przebieżka" świadczy oszroniona twarz Kacpra Tekieli, uwieczniona na fotografii przez jego żonę.

