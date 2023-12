Po rewolucji w mediach publicznych, jaka dokonała się na początku tego tygodnia, w środę swoje stanowisko przedstawiła Justyna Kowalczyk-Tekieli. Nasza była gwiazda sportu jasno wyartykułowała, co myśli o tej sytuacji i jak rzutuje ona na jej plany względem TVP. 40-latka ograniczyła możliwość komentowania swojego wpisu, ale to nie przeszkodziło niektórym, by bardzo mocno potraktować najwybitniejszą biegaczkę narciarską.