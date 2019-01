"Dziewczynko, jesteś WIELKA" - takim wpisem Justyna Kowalczyk skwitowała osiągnięcie Moniki Skinder, która zdobyła srebrny medal w sprincie techniką klasyczną w rozgrywanych w Lahti narciarskich mistrzostwach świata juniorów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner o polskich biegach narciarskich. Wideo TV Interia Biegi Narciarskie Monika Skinder wicemistrzynią świata juniorek w sprincie techniką klasyczną

"Ładnie i dojrzale walczyła nasza Dziewczynka" - to kolejny wpis najlepszej polskiej biegaczki narciarskiej w historii.



Reklama

17-letnia zawodniczka MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski powtórzyła osiągnięcie Kowalczyk sprzed 16 lat. Wielokrotna medalistka olimpijska zdobywając wicemistrzostwo świata juniorek miała wówczas 20 lat.



Tomaszowianka jest też najmłodszą w historii mistrzynią Polski w biegach narciarskich, bo ten tytuł jako 15-latka, będąc uczennicą trzeciej klasy tomaszowskiego gimnazjum, zdobyła 11 lutego 2017 roku, wygrywając w Wiśle sprint w stylu dowolnym.



Na podium krajowych mistrzostw seniorek stanęła jeszcze rok wcześniej, 19 marca 2016 roku w Jakuszycach, wspólnie z Katarzyną Stofkisz (zawodniczką AZS AWF Katowice, ale także wychowanką MULKS Tomaszów Lubelski), zdobywając srebro w sprincie drużynowym w stylu klasycznym.



Rok temu w Jakuszycach Skinder po raz drugi została mistrzynią Polski seniorek, wygrywając sprint techniką klasyczną. W marcu ub. roku zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując w Lahti 55. miejsce, ale już w tym roku, 12 stycznia w Dreźnie, sklasyfikowana została na 20. pozycji, zdobywając swoje pierwsze punkty w PŚ.



Pierwszym trenerem wicemistrzyni świata juniorek jest Waldemar Kołcun, szkoleniowiec MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, pełniący jednocześnie funkcję prezesa Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego.



- Monika już jako drugoklasistka zaczęła biegać na nartach, a do klubowego szkolenia trafiła będąc w piątej klasie. Wyróżniała się wśród koleżanek i dlatego, kiedy była młodziczką, wystawiałem ją do startu z juniorkami młodszymi, a jako juniorkę młodszą z juniorkami i już z seniorkami. Dzisiaj ciesząc się z sukcesu w Lahti trzeba podkreślić, że Monika pokonała wiele rywalek o dwa lata od niej starszych. Z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że jej rozwój nie jest w żaden sposób przyśpieszany. Ona jest bardzo wszechstronna, znakomicie jeździ na wrotkach szybkich, jest dwukrotną mistrzynią województwa lubelskiego w biegach przełajowych, gra w koszykówkę, jest bardzo sprawna, do tego bardzo dobrze się uczy, a do walorów intelektualnych dodać trzeba jej silną psychikę i ogromną waleczność - z satysfakcją podkreśla jej wychowawca.



Fanatykom narciarstwa w Tomaszowie Lubelskim udało się stworzyć własny system szkolenia polegający na specjalizacji w dwóch dyscyplinach - jeździe szybkiej na wrotkach oraz biegach narciarskich. Najpierw małe dzieci ćwiczą na wrotkach, dzięki czemu w późniejszym okresie bez problemów "przesiadają się" na narty.



Świetnie przygotowane i oświetlone są też trasy, które są położone w samym mieście, co jest niezwykłą rzadkością, bo większość tras narciarskich znajduje się poza miastami. To pozwala na przeprowadzanie treningów także wieczorami. Nauczyciele wf w szkołach podstawowych zaszczepiają wśród młodzieży zamiłowanie do uprawiania narciarstwa, a najlepszych przyprowadzają do klubu, który, choć nie znajduje się w wysokogórskiej miejscowości, liczy się w krajowej rywalizacji. Dzięki temu na Roztoczu biegi narciarskie cieszą się dużą popularnością.



Zdjęcie Monika Skinder / Thibaut/NORDPOLE / Newspix

W takim klimacie wychowała się nowa wicemistrzyni świata juniorek. Po niedzielnym sukcesie Skinder minister sportu i turystyki Witold Bańka, gratulując jej i szkoleniowcom, zapowiedział w swoim wpisie na Twitterze, iż "Monika niebawem dołączy do Team 100".



Obecnie Monika Skinder jest uczennicą SMS w Zakopanem, ale reprezentuje barwy klubu, w którym się wychowała. Od niespełna roku trenerem kobiecej kadry narodowej jest Aleksander Wierietelny - były szkoleniowiec Justyny Kowalczyk, która teraz jest jego asystentką.



Andrzej Szwabe