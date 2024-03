Jej głód rywalizacji wciąż jest wielki, choć nie tylko ona go odczuwa. Również jej wielka rywalka Therese Johaug wciąż jest w świetnej dyspozycji.

Wielka rywalka pokonała Kowalczyk. Duża przewaga

To właśnie pojedynek ze znakomitą Norweżką, która po sezonie 2021/2022 przeszła na emeryturę, rozgrzewał fanów w Szwajcarii, gdzie oglądaliśmy ponownie starcie tych dwóch wielkich gwiazd światowych biegów narciarskich. W niedzielny poranek Johaug wygrała 17-kilometrowy bieg Engadin Frauenlauf w Szwajcarii. Emerytowana królowa narciarstwa pokazała swoją dawną świetność i wygrała z czasem 44,07,7.

Na drugim miejscu w niedzielnych zmaganiach znalazła się właśnie Justyna Kowalczyk z czasem 47,44,9. Jej strata do dawnej wielkiej rywalki to ponad trzy i pół minuty, co pokazuje, że Johaug nadal jest w znakomitej formie.