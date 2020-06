Justyna Kowalczyk daje przykład. Spędzi w podróży kilka godzin, aby zagłosować

Najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska chce spełnić swoją obywatelską powinność i pomimo pobytu za granicą, odda głos w drugiej turze wyborów prezydenckich. Justyna Kowalczyk pokona specjalnie cztery godziny w jedną stronę do lokalu wyborczego, by oddać głos na swojego kandydata.

Justyna Kowalczyk postanowiła wykazać się wzorową obywatelską postawą i pomimo pobytu za granicą, złożyła wniosek o wpisanie do spisu wyborców. Tym samym utytułowana sportsmenka pojawi się przy urnie wyborczej w Wiedniu i tam odda głos w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Postawa Kowalczyk jest o tyle godna pochwały, że była sportsmenka będzie musiała pokonać czterogodzinną trasę, aby oddać głos na swojego kandydata. Kowalczyk będzie wówczas przebywać w austriackim Ramsau.

"Da się. Nie boli. Trzeba! Pojadę 4 godziny w jedną stronę, by zagłosować" - napisała na Twitterze multimedalistka olimpijska.

Na post pozytywnie zareagowali fani Kowalczyk, którzy w większości przyznali, że inni ludzie powinni brać przykład i również pójść na wybory.

"Przede wszystkim jestem wykształconą, dorosłą Polką. Nie mam absolutnie takich ambicji, by ktoś brał ze mnie przykład" - odpowiedziała na jeden z komentarzy.

Druga tura wyborów odbędzie się 12 lipca.

