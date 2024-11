Johaug znów szokuje. Ujawnia plan na złoto, totalne zaskoczenie

Therese Johaug długo nie wytrzymała na sportowej emeryturze. Norweżka zaledwie kilka tygodni temu oficjalnie ogłosiła powrót do rywalizacji i z miejsca chce dać swoim rodakom ogromne powody do radości. Kibice ujrzą biegaczkę narciarską już podczas najbliższych mistrzostw świata w Trondheim. Na jaw wychodzą szczegóły przygotowań Skandynawki do tej imprezy. 36-latka postawiła na nieszablonowe metody. "W ten sposób moje rywalki nic nie będą wiedziały o mojej formie" – oznajmiła.