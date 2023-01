Johannes Hoesflot Klaebo wygrał bieg ze startu wspólnego na 15 km techniką klasyczną i umocnił się na prowadzeniu w narciarskim Tour de Ski. Norweg zwyciężył we wszystkich sześciu etapach obecnego cyklu, czym pobił rekord należący do Rosjan - Siergieja Ustiugowa i Aleksandra Bolszunowa. 20. miejsce we włoskim Val di Fiemme zajął w sobotę Dominik Bury.