Groźny incydent mistrza olimpijskiego. Podczas treningu zaatakowały go psy

Johannes Klaebo to jedna z najwybitniejszych postaci w historii biegów narciarskich. Norweg na swoim koncie ma aż 19 medali wywalczonych na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Warto podkreślić, że jedynie pięć z tych krążków jest innego koloru niż złoty. Pochodzący z Trondheim zawodnik już na początku swojej seniorskiej kariery zabłysnął na tle bardziej doświadczonych rywali - podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku został on najmłodszym w historii mistrzem olimpijskim w biegach narciarskich. Miał on wówczas 21 lat i 144 dni.