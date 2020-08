Utytułowany włoski biegacz narciarski doznał kontuzji podczas treningu w Oberhofie. Jak relacjonują media, uszczerbek na zdrowiu będzie go kosztował przymusową przerwę w treningach na kilka tygodni. Federico Pellegrino mimo wszystko pozostał w Niemczech na zgrupowaniu z reprezentacją.

Włoska Federacja Sportów Zimowych podała informację o pechowym incydencie podczas treningu w niemieckim Oberhofie. Federico Pellegrino doznał kontuzji mięśnia dwugłowego prawej nogi. Według wstępnych przewidywań, utytułowany zawodnik musi liczyć się z kilkoma tygodniami przerwy w treningach.

Jak twierdzi portal Fondoitalia, Pellegrino jest zaskoczony urazem na drodze przygotowań do zimy.

"Jest to nieoczekiwana sytuacja, do której trzeba podejść ostrożnie. Nie jestem przyzwyczajony do tego typu kontuzji, a szczególnie już latem, kiedy czułem się naprawdę bardzo dobrze. W tym roku moja kondycja była lepsza niż w latach ubiegłych" - powiedział medalista olimpijski i mistrz świata z 2017 roku.

29-latek już rozpoczął proces rehabilitacji na basenie. Pozostał natomiast w Niemczech razem z włoską reprezentacją. Jego celem jest jak najszybszy powrót do zdrowia i możliwość podjęcia się treningów na pełnych obciążeniach.

W ubiegłym sezonie Pellegrino zakończył rywalizacji w Pucharze Świata na 16. miejscu w klasyfikacji generalnej. Trzykrotnie meldował się przy tym na podium.

