Dramatyczne doniesienia z Rosji. "One po prostu krzyczały z bólu". Fatalne błędy organizatorów

"Szczerze mówiąc, doszło do masakry"

"Szczerze mówiąc, doszło do masakry. Prawdopodobnie wynika to również z zaniedbań organizatorów. Po pierwsze, nie było potrzeby ścigania się przy niskich chmurach. Po drugie, z jakiegoś powodu uruchomiono ratrak na 30 minut przed startem, który podniósł lód od dołu i powstał bałagan. Na torze jest duży i bardzo niebezpieczny zjazd. Wczoraj zrobiliśmy sesję treningową i nawet na idealnym torze, ale we mgle było strasznie - nic nie było widać. A dziś bałagan, jeszcze większa mgła, a chmury są niżej. W rezultacie dziewczyny jechały na oślep w dół zbocza, zaczęły orać, zwalniały, wpadły w tę śnieżną breję i powstała blokada. W odległości 20-30 metrów słychać było piski i krzyki dziewcząt, one po prostu krzyczały z bólu. Cóż, to było wręcz przerażające" - opisywał Korniejew.