Dramatyczna historia polskiej liderki. Akcja ratownicza. A teraz jeszcze to

"Liderka naszej kadry prowadzi zbiórkę pieniędzy na.. przygotowania na ZIO" - komunikat takiej treści pojawił się na jednym z profili w serwisie X (patrz niżej).

Post dotyczy Elizy Ruckiej-Michałek, która przed paroma laty ogłosiła zakończenie kariery z powodu kłopotów zdrowotnych. Mdlała w czasie wysiłku, padała w trakcie biegu. Służby medyczne wkraczały z akcją na trasę.

Po wielu badaniach zdiagnozowano u niej zespół wazowagalny, polegający na spadku ciśnienia krwi i zwolnieniu akcji serca.

Głośny powrót i... heroiczna walka o igrzyska. Rucka-Michałek podjęła walkę o olimpijską kadrę

Po odłożeniu nart do kąta biegaczka reprezentująca barwy MKS Istebna wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. Wtedy organizm zaczął funkcjonować idealnie. Lekarze dali zgodę na powrót do wyczynowego sportu.

Wszyscy mówili o cudzie. W grudniu ubiegłego roku... ponownie jednak zemdlała, tym razem na trasie Pucharu Świata w Trondheim. Badania kontrolne nie wykazały na szczęście nic niepokojącego.

Kibice usłyszeli o spektakularnym powrocie Ruckiej-Michałek w ostatnim dniu starego roku. Zajęła wówczas 6. miejsce w zawodach Tour de Ski. W biegu na 5 km techniką klasyczną do podium zabrakło jej 1,7 sekundy. To był najlepszy wynik Polki od 2017 roku.

Zawodniczka nie uzyskała jednak nominacji do olimpijskiej kadry narodowej. Zostawiono tylko uchyloną furtkę. Może zostać powołana "w późniejszym czasie" ze statusem rezerwowej.

Zaczęła przygotowania do sezonu na własną rękę. Wyjechała na zagraniczne zgrupowanie, trenując na dużych wysokościach. Jak twierdzi w apelu o pomoc finansową (30 tys. zł), wszystkie koszty pokrywa wraz z mężem i dzięki wsparciu lokalnej firmy.

"Chcąc obniżyć maksymalnie koszty pobytu na obozie, decydowaliśmy się na własne wyżywienie, gdzie po 3h treningu w górach na zmianę z mężem szykowaliśmy obiad, a druga osoba zajmowała się dziećmi i tak aż do kolejnego treningu, podczas gdy zawodowi sportowcy wykorzystują ten czas na regenerację" - relacjonuje Rucka-Michałek.

Co dalej? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Skład polskiej reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego) zostanie ogłoszony 26 stycznia.

