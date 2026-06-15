Dramat naszego olimpijczyka. Mistrz Polski wjechał prosto pod ciężarówkę

Sebastian Bryja to trzykrotny mistrz Polski w biegach narciarskich. Po ostatnie złoto sięgnął w marcu, wygrywając sprint techniką klasyczną. To bardzo pracowity zawodnik, który w lutym zadebiutował w zimowych igrzyskach olimpijskich, spełniając jedno ze swoich marzeń.

Wyniki, jakie osiągnął na trasach w Lago di Tesero, były przeciętne. Wiele mu brakowało do tego, by znaleźć się w "30". To jednak zawodnik, który ma potencjał. W 2025 roku był 19. w młodzieżowych mistrzostwach świata w biegu na 10 kilometrów techniką dowolną. W ostatnim sezonie - po raz pierwszy w karierze - zdobył punkty Pucharu Świata.

Koszmarny wypadek polskiego olimpijczyka. "Moja stopa dosłownie wisiała"

Teraz niestety wiele wskazuje na to, że kolejnej zimy możemy nie zobaczyć go w tym cyklu. Bryja, który jest zawodnikiem UKS Regle Kościelisko, miał bowiem koszmarny wypadek na treningu kolarskim w Bielsku-Białej. 24-latek jest już po skomplikowanej operacji i cieszy się z tego, że w ogóle przeżył.

- Do zdarzenia doszło na przedpołudniowym treningu. Wpadłem w ciężarówkę. Ostatecznie wina była po mojej stronie, bo nie dostosowałem prędkości. To wszystko działo się na bardzo wąskiej drodze na rodzinnym osiedlu w Bielsku-Białej na ostrym zakręcie. Ciężarówka jechała z naprzeciwka. Nie miałem zbyt wiele czasu na reakcję. Chciałem wyhamować, żeby się zmieścić w ciasnym zakręcie, ale w poślizg wpadło mi tylne koło i uderzyłem w bok ciężarówki. Wylądowałem pod jej kołami. Nie ukrywam, że miałem bardzo dużo szczęścia, bo ciężarówka zdążyła się zatrzymać - opowiadał Bryja w rozmowie z Interia Sport.

- Nie jechałem zbyt szybko. Może 35-40 km/h, ale zestresowałem się, kiedy na zakręcie zobaczyłem tak wielki samochód. Odruchowo zahamowałem, ale koło straciło przyczepność - dodał.

Nasz olimpijczyk w wyniku wypadku doznał poważnego złamania nogi. Miał też na ciele mnóstwo szlifów. Jest już operacji.

Moja stopa dosłownie wisiała. Kość piszczelowa była połamana w wielu miejscach. Mam też złamaną kość strzałkową. Bardzo ucierpiało całe podudzie. W nodze mam tytanowy pręt, który fachowo nazywa się gwoździem śródszpikowym. Idzie on przez środek kości na całej długości piszczela. Doktor musiał poskładać wszystkie kawałki. Nieźle się przy tym napocił, a cała operacja trwała trzy godziny

Sebastian Bryja może stracić kolejny sezon. "Najważniejsze, że żyję"

Początkowo nasz narciarz trafił na SOR w Bielsku-Białej, ale tam usłyszał, że na badanie będzie musiał poczekać dwa tygodnie. W trybie pilnym wylądował więc w Nowym Targu, gdzie operację przeprowadził doktor Dawid Ślusarczyk.

- Teraz czeka mnie bardzo długa rehabilitacja, ale będę mógł wrócić do sportu. Będę jednak potrzebował sporo czasu, bo było wiele odłamków kości. Najpewniej stracę najbliższy sezon, ale na razie nastawiam się pozytywnie. Najważniejsze, że żyję - zakończył.

Sebastian Bryja (nr 67) Anne-Christine POUJOULAT AFP

Sebastian Bryja Artur Widak/NurPhoto AFP

Sebastian Bryja Foto Olimpik/NurPhoto AFP





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