Polscy biegacze o włos od medalu

Polka po piątkowym biegu jest pełna nadziei przed kolejnymi startami. - Mam nadzieję, że nasza reprezentacja pokaże się z jak najlepszej strony i że nie będzie to jeden czy dwa medale, ale znacznie więcej. Trasa tu jest bardzo wymagająca, jest sporo podbiegów. Dużo osób mówi, że jest fajna, ale ja uważam, że naprawdę trzeba być bardzo mocnym, by dać sobie na niej radę - dodała. Druga polska para - Karolina Kukuczka i Michał Skowron - pobiegła słabiej i zajmując trzynaste miejsce w swoim półfinale, nie zdołała awansować do finału.

Nasi dwuboiści poza podium



- Patrząc na serię próbną, która była słaba, to cieszyłam się ze skoku. Nie wierzyłam w to, że uda mi się pobiec tutaj w prawie tym samym czasie, jak zwyciężczyni i nadrobić na trasie minutę. Jestem zła, że się nie udało. Niewiele brakło, ale taki jest sport. Jeszcze mam tutaj dwa starty, więc mam nadzieję, że los się do mnie uśmiechnie - mówiła Kil.



W rywalizacji panów najlepszy z Polaków był olimpijczyk z Pekinu Andrzej Szczechowicz, który uplasował się na ósmej pozycji. Dokładnie to samo miejsce zajmował po konkursie skoków i w biegu nie zdołał się poprawić. - Jestem rozczarowany, cały czas brakuje tych paru metrów na skoczni, żeby mieć lepszą pozycję do biegu. Próbowałem to nadrobić, ale nie dałem rady. Niestety, całe święta byłem chory i to wychodzi na zawodach. Muszę się rozruszać, a jeszcze mamy trzy starty, więc jestem dobrej myśli. Bardzo chciałbym tutaj zdobyć medal - mówił Szczechowicz.