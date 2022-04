Dawne rywalki połączyły siły w słusznej sprawie. Zareagowały inne narciarki

Dużo czasu spędza się w mediach społecznościowych, gdzie wrażenia są niekończącą się historią, a porady jak żyć są niezliczone. Jednocześnie wzrosło zainteresowania zdrowiem i ćwiczeniami. (...) Wraz ze wzrostem zainteresowania, wzrasta również ryzyko dezinformacji i rozprzestrzeniania się “cudownych lekarstw" i niezdrowych ideałów. (...) Chcemy zachęcić więcej młodych kobiet do częstszego zwracania się do elitarnych sportowców po porady. Chcemy też, by więcej sportowców dzieliło się swoimi informacjami w mediach społecznościowych - zarówno tych, którym się udało, jak i tych, ktorym poszło odwrotnie

- napisała na Instagramie.