Przez lata Justyna Kowalczyk-Tekieli dawała polskim kibicom wiele powodów do radości. Jej rywalizacja z Norweżkami, na czele z Marit Bjoergen, czy Therese Johaug zapisała się już w historii biegów narciarskich. Był to zdecydowanie złoty czas dla polskich sportów zimowych. W trakcie bogatej kariery reprezentantka Polski dwukrotnie sięgała po złoty medal igrzysk olimpijskich - w 2010 roku w Vancouver w biegu na 10 km stylem klasycznym, a także w 2014 roku w Soczi. W tym wypadku na 30 km.

Justyna Kowalczyk-Tekieli nie porzuciła nart. Sukcesy świętuje już w amatorskich biegach

Na sportową emeryturę zdecydowała się przejść w 2018 roku. Nie oznaczało to jednak, że zrezygnuje ze sportu. Ten wciąż jest nieodłączny elementem jej życia, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach. Justyna Kowalczyk-Tekieli regularnie bierze udział w zawodach biegowych, a często dołącza do tego jeszcze narty. W grudniu 2023 roku triumfowała m.in. w 33. edycji La Sgambeda, czyli biegu narciarskiego techniką dowolną we włoskim Livigno.