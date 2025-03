Brutalne warunki w Trondheim, zawodnicy padali jak muchy. Polacy tylko tłem

Mokry i gęsty śnieg nie był sprzymierzeńcem serwismenów przed rywalizacją na 10 kilometrów techniką klasyczną w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim.

To był szalenie intensywny bieg w ekstremalnych warunkach. Nie dość, że narty nie chciały jechać prawe nikomu, to do tego w tym śniegu zapadały się kije. Trudno było się odbić. Nie dziwi zatem fakt, że za metą zawodnicy padali, jak muchy ze zmęczenia. Reklama

Johannese Hoefsflot Klaebo wygrywa wszystko

W tych warunkach najlepiej poradził sobie "Król Trondheim" Norweg Johannes Hoesflot Klaebo, który był najszybszy na mecie. Zdobył tym samym trzeci złoty medal w tych MŚ. Wygrał wszystkie dotychczasowe konkurencje. Dla niego to pierwsza taka sytuacja, odkąd startuje w mistrzowskich imprezach, by wywalczył trzy indywidualne złota.

W niesamowitym dreszczowcu pokonał on o 8,8 sek. rodaka Erika Valnesa. Trzeci był inny z Norwegów Harald Oestberg Amundsen ze stratą 11,0 sek. do Klaebo.

Pewnie na podium stanąłby Martin Loewstroem Nyenget, ale ten zaliczył upadek na ostatnim podbiegu tuż przed metą, kiedy szykował się już do zjazdu na stadion. Tu stracił wiele sekund i ostatecznie dobiegł ze stratą 14,4 sek. do swojego rodaka. Przed nim znalazł się jeszcze Szwed Edvin Anger.

Do ostatniego pomiaru czasu o medal walczył inny ze Szwedów William Poromaa, ale on stracił bardzo dużo na ostatnich 80 metrach i ostatecznie był szósty ze stratą 15,3 sek. Reklama

Odległe lokaty Polaków. "Trudno się było odpychać kijami"

Polacy? Daleko. Najlepszym z Biało-Czerwonych był Dominik Bury, który zajął 44. miejsce. Polak stracił do Klaebo 2.17,6 sek. Za nim znalazł się jednak lider klasyfikacji PŚ na dystansach Norweg Simen Hegstad Krueger, co należy uznać za niespodziankę.

Nie mogliśmy sobie wyobrazić gorszych warunków. Kije zapadały się ze 40 centymetrów, a do tego na trasie był świeży i mokry śnieg. W takich warunkach na "klasyku" mam duży problem z tym, by dać z siebie maksa. Walczę bardziej psychiką, bo daję z siebie wszystko, a nie mogę się przesuwać do przodu. To jest szalenie frustrujące ~ mówił Bury.

Na 57. pozycji rywalizację - ze stratą 3.09,5 sek. - zakończył Piotr Jarecki. 22-latek przyznał, że to był jeden z najbardziej wymagających biegów w sezonie.



- Trudno było się odpychać kijami, bo w śniegu były wielkie dziury po poprzednich zawodnikach. To był mój przyzwoity bieg, który pokazał mi jednak, że jeszcze trochę brakuje do tych najlepszych. W tak trudnych warunkach nie zanotowałem jednak wielkich strat. Nie jest to różnica, której nie dałby się nadrobić - powiedział Jarecki.

Najsłabiej z naszych zawodników spisał się Sebastian Bryja. On niedawno zajął 19. miejsce w młodzieżowych mistrzostwach świata na tym dystansie, ale "łyżwą". Forma zatem rosła i w Trondheim chciał pokazać, co wypracował. Niestety - podobnie jak trener kobiecej kadry Andrzej Leśnik - zmagał się z wirusem żołądkowym. To go osłabiło i nie pozwoliło mu wystąpić we wcześniejszych biegach. Reklama

- Trasa była mocno zniszczona, ale za to warto było pobiec dla tej atmosfery, jaka tu panuje - przyznał Bryja.

On teraz wrócił do spokojnych treningów, które mają go odbudować, bo w ubiegłym roku słono zapłacił za eksperyment z obozami wysokogórskimi, podobnie jak całą nasza kadra.



- Miałem dobrą dyspozycję, ale niestety dopadła mnie jelitówką. To mocno mnie osłabiło. Organizm teraz potrzebuje czasu, by organizm wrócił do normalnej dyspozycji - mówił 23-latek.

Z Trondheim - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Dominik Bury w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu / CHRISTOF STACHE / AFP

Piotr Jarecki / Julia Piątkowska / Newspix