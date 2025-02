Bolesne pożegnanie polskiego biegacza. "Dałem z siebie wszystko"

To tyle co nic, ale jednak to są cztery setne sekundy. Historia zatoczyła koło, bo w 2011 roku mistrzostwa świata odbywały się w Oslo i wówczas jako młokos przyjechałem na nie. Byłem wówczas 32., a do "30" zabrakło mi 0,25 sek. Teraz kończę swoją przygodę z mistrzostwami świata i chciałem to uczynić po awansie do "30". To jednak jest sport. Dałem z siebie wszystko. Chciałem jak najlepiej przygotować się do tych mistrzostwa świata. W czasie sezonu pouciekało mi kilka startów. Do tego miałem infekcję przed samymi mistrzostwami. Ona wprowadziła niepokój. Mimo tego dalej mój organizm jest gotowy na walkę

~ powiedział Staręga w rozmowie z Interia Sport.