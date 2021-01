Biegi narciarskie. Tour de Ski: Marcisz o niecałe pół sekundy od awansu do ćwierćfinału

​Izabeli Marcisz zabrakło niecałe pół sekundy do awansu do ćwierćfinału sprintu techniką klasyczną, który jest przedostatnim etapem cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich. Zawody odbywają się we włoskim Val di Fiemme.

Najlepsza w eliminacjach (1,2 km) była Szwedka Linn Svahn - 3.11,98. Wyprzedziła o 1,24 s Rosjankę Tatianę Sorinę i o 1,31 Słowenkę Anęmariję Lampić.

W stawce 42 zawodniczek - na starcie zabrakło m.in. Szwedki Fridy Karlsson - Marcisz zajęła 31. miejsce. Awans wywalczyło 30 biegaczek. Polce zabrakło 0,47 do Włoszki Ilarii Debertolis.

Svahn, która wygrała dwa pierwsze etapy tegorocznego TdS, w czwartek miała pozytywny wynik testu na Covid-19, ale przeprowadzone później badanie PCR dało negatywny rezultat i w piątek została dopuszczona do dalszej rywalizacji.

Wśród mężczyzn najszybszy w eliminacjach (1,5 km) był Włoch Federico Pellegrino - 3.14,48, a za nim uplasowali się: Rosjanin Aleksander Terentiew, Francuz Valentin Chauvin i lider cyklu Rosjanin Aleksander Bolszunow.

Ćwierćfinały siódmego etapu Tour de Ski rozpoczną się o godz. 13.05 (kobiety) i 13.32 (mężczyźni). W klasyfikacji generalnej kobiet prowadzi Amerykanka Jessica Diggins.

Rywalizacja w TdS zakończy się w niedzielę tradycyjnym podbiegiem na Alpe Cermis.

