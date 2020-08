Wpadka na autostradzie zmusiła Pettera Northuga do publicznego przyznania się, że walczy z uzależnieniem od narkotyków. Były biegacz narciarski wyznał, że boi się tego, co przyniesie przyszłość. Mistrz narciarstwa biegowego znalazł jednak wsparcie w osobie Theresy Johaug, która powiedziała, że trzyma kciuki za swojego kolegę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Apoloniusz Tajner dla Interii: Nie będziemy się mieszać, czy Justyna Kowalczyk ma zostać w kadrze. Wideo TV Interia

Pełna prawda wyszła na jaw, gdy Petter Northug został zatrzymany przez policję na norweskiej autostradzie za znaczne przekroczenie prędkości. Były mistrz narciarstwa biegowego przyznał, że ma problemy z alkoholem i narkotykami.

Reklama

Dodatkowo policja znalazła kokainę w domu Norwega. Ten nie zamierzał jednak chować głowy w piasek i publicznie przyznał się do winy.

"Jestem zdesperowany i boję się tego, co przyniesie przyszłość. Wiem, że teraz czeka mnie sprawa karna. Wezmę odpowiedzialność za to, co zrobiłem" - oświadczył Northug na Instagramie.

Szokująca informacja w mig obiegła świat sportu. Odniosła się do niej między innymi Therese Johaug, która stwierdziła, że rozumie swojego reprezentacyjnego kolegę.

"Zaczyna się dla niego podróż dłuższa i trudniejsza od tej, która doprowadziła go do tytułów. Trzymam za niego kciuki. Położył karty na stół. Nie może nadal tak postępować, bo jego zachowanie zagraża życiu innych" - powiedziała biegaczka narciarska dla portalu Vg.no.

Sportsmenka dodała, że wie, jak czasami trudno jest funkcjonować, gdy wszyscy patrzą na ręce i jest się wiecznie w centrum uwagi. Rozumie też, jak trudno jest przestawić się na inne życie po decyzji o zakończeniu kariery.

"Sportowcy są przyzwyczajeni, że podczas kariery poświęca się im dużo uwagi i są w centrum zainteresowania. Kiedy odkłada się narty, nagle nikogo już nie obchodzi, co robisz" - oznajmiła 32-latka.

Petter Northug zakończył swoją sportową karierę w listopadzie 2018 roku. W swoim dorobku ma między innymi dwa tytuły mistrza olimpijskiego, 13 złotych medali mistrzostw świata zdobytych indywidualnie i w drużynie oraz dwie Kryształowe Kule.

AB