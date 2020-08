Biegaczki narciarskie już wkrótce mogą wystąpić w pojedynku pomiędzy sobą. Nie będzie to jednak rywalizacja na nartach, lecz na bieżni. Therese Johaug i Frida Karlsson uwielbiają bieganie bez nart, notując w tym sporcie bardzo dobre rezultaty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Swoboda dla Interii: To jest tajemnica. Ale pomoże mi to w życiu sportowym. Wideo TV Interia

Wynik Therese Johaug w biegu na 100 000 metrów był niedawno przedmiotem gorącej dyskusji w świecie sportu. Norweżka była wcześniej zamieszana w aferę dopingową, po tym, jak w jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję zawierającą steryd odnotowany na liście przez Światową Agencję Antydopingową.

Reklama

Do tej poty najlepszym wynikiem Johaug na bieżni na tym dystansie jest czas 31:40.69. Co więcej, utytułowana biegaczka narciarska nie biegła w kolcach lekkoatletycznych, ale w zwykłych butach do biegania.

Teraz lekkoatletyczny apetyt może zostać podsycony. Mówi się bowiem o pojedynku Johaug z Fridą Karlsson. Zdaniem Szwedki, na tego typu wyzwaniem jestem zainteresowanie.

Na początku czerwca Karlsson dwukrotnie pobiła rekord w biegu testowym pod Hallstaberget w Solleftea. Dystans 1800 metrów z 210 metrami przewyższenia pokonała w czasie 8 minut i 36 sekund.