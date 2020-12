Norwescy biegacze narciarscy nie wystartują w rozpoczynającej się w piątek w szwajcarskim Val Muestair 15. edycji prestiżowego cyklu Tour de Ski. Swoją decyzję motywują obawą przed zakażeniem COVID-19.

Reprezentantów tego kraju, z tych samych przyczyn, zabrakło także w dwóch poprzednich rundach Pucharu Świata - w Davos i w Dreźnie.



Norwegowie to największa potęga biegów narciarskich na świecie. W rywalizacji kobiet w Tour de Ski nie było zwyciężczyni z innego kraju od sezonu 2013/14 (wcześniej cztery razy z rzędu triumfowała Justyna Kowalczyk), natomiast w zawodach mężczyzn w tym okresie Norwegom udało się wygrać czterokrotnie.



Skandynawowie nie chcą podejmować ryzyka oraz narażać się na konieczność odbycia kwarantanny. Ich najważniejszym celem w tym sezonie jest występ w mistrzostwach świata w Oberstdorfie, które rozpoczynają się 23 lutego.



Tour de Ski potrwa do 10 stycznia. Po Val Muestair rywalizacja przeniesie się do Dobbiaco (Toblach), a następnie do Val di Fiemme.

Norwegowie domagali się zmniejszenia liczby gospodarzy etapów cyklu, ale to okazało się niemożliwe ze względu na wcześniej podpisane umowy z organizatorami.



