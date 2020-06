W Zakopanem trwają przygotowania do narciarskiego sezonu zimowego. We wtorek Justyna Kowalczyk pokazała swoim fanom trening, który pod jej okiem wykonywały Izabela Marcisz i Patrycja Eiduka. Jak widać droga do mistrzostwa to nie przelewki.

Justyna Kowalczyk po zakończeniu sportowej kariery pozostała blisko biegów narciarskich, biorąc pod lupę młode zawodniczki kadry narodowej. Obecnie była reprezentantka Polski pełni rolę asystenta trenera głównego.

We wtorek Kowalczyk opublikowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych film, na którym widać, jak ciężko do sezonu zimowego przygotowują się dwie narciarki - Izabela Marcisz oraz Łotyszka Patrycja Eiduka.

Dziewczyny przemierzają trasy biegowe Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem z oponami przypiętymi przy pasie.

Trening nie umknął uwadze fanom mistrzyni olimpijskiej, którzy w większości są pod wrażeniem pracy, jaką na treningu wykonują dziewczyny.