Biegi narciarskie. Justyna Kowalczyk wspomina sięgnięcie po swoją pierwszą Kryształową Kulę

Legenda polskiego narciarstwa biegowego wróciła wspomnieniami sprzed 12 lat, kiedy wywalczyła swoją pierwszą Kryształową Kulę. Wtedy Justyna Kowalczyk nie miała jeszcze pojęcia, że w kolejnych sezonach uzupełni swoją cenną kolekcję jeszcze o trzy takie same trofea.

Był sezon 2008/2009. To wówczas Justyna Kowalczyk sięgnęła po swój pierwszy medal mistrzostw świata, wieszając na szyi brązowy krążek za występ w biegu na 10 km techniką klasyczną w Libercu.

Później worek z medalami rozwiązał się jeszcze mocniej, a Polka do kolekcji dołożyła jeszcze tytuł mistrzyni świata w biegu łączonym na 15, a wkrótce kolejny tytuł na 30 km.

Justyna Kowalczyk sięga po pierwszą Kryształową Kulę

22 marca 2009 roku Kowalczyk stanęła na starcie ostatniej konkurencji sezonu. Zwycięstwo w Falun pozwoliło jej wywalczyć pierwszą Kryształową Kulę. Od tamtego momentu minęło już 12 lat.

"Walka była do ostatniego biegu. By wygrać z Petrą Majdić, musiałam wygrać cały bieg, a Petra musiała być poza TOP10. Dało się, ale bolało, że do dziś pamiętam. Świętowanie również" - wspomniała Kowalczyk

Była to pierwsza i nie ostatnia Kryształowa Kula Polki. Później swój dorobek powiększyła jeszcze o trzy kolejne takie trofea. Justyna Kowalczyk w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata triumfowała jeszcze w sezonach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2012/2013.

