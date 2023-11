Ambitny cel Polaka w Pucharze Świata. "To byłoby spełnienie marzeń"

Maciej Staręga ma marzenia, które chce dogonić przed końcem kariery

Maciej Staręga: - Raczej moje marzenie, a marzenia są po to, by je spełniać. To jest ambitny cel. To byłoby dla mnie spełnienie, gdybym na koniec przygody ze sportem - nie mówię, że kończę po tym sezonie - wskoczył do "10". Nie wiem, czy to się uda, bo jak widać, stawka jest szalenie wyrównana. Młodzi zawodnicy mają tę przewagę, że dynamika i szybkość jest po ich stronie, a po mojej jest doświadczenie, które mogę wykorzystać w biegach bark w bark. Na razie brakuje mi jeszcze dynamiki i szybkości, ale to przyjdzie ze startami.