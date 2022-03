Aleksander Bolszunow ma za sobą bardzo dobry sezon. Z zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie rosyjski biegacz narciarski wrócił z aż pięcioma medalami, w tym trzema złotymi. Ostatnie starty w Pucharze Świata odbędą się jednak bez niego oraz innych sportowców z Rosji i Białorusi. Wszystko przez wojnę w Ukrainie, za którą odpowiedzialne są władze tych państw.

W środę rozpoczęła się droga powrotna do domu rosyjskich biegaczy narciarskich, którzy mieli wystąpić w pucharowych zawodach w Norwegii. Sportowcy wyraźnie czuli się tam niechciani.

Bolszunow bez zrozumienia dla nastawienia Norwegów