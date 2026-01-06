Mimo że od momentu, w którym Justyna Kowalczyk-Tekieli zakończyła bogatą w sukcesy karierę minęło już kilka lat, utytułowana biegaczka narciarska wciąż jest aktywna sportowo i dalej można podziwiać jej starty, a nawet zwycięstwa. Do tej pory rywalizowała m.in. w Moonlight Classic we Włoszech (pierwsze miejsce w sprincie kobiet), w 49. edycji Biegu Piastów (srebro w biegu na 25 km), w wyścigu Ylläs-Levi Hiihto (była trzecia w biegu na 70 km) oraz w Monte Rosa SkyMarathon (trzecie miejsce wśród zespołów mieszanych).

Teraz do mediów napłynęły wieści o następnych zawodach, których metę przekroczyła Kowalczyk-Tekieli. Wspaniałe doniesienia potwierdza właśnie sama zainteresowana. Wychodzą kulisy niezwykłego biegu.

Potwierdzają się wspaniałe wieści o Justynie Kowalczyk-Tekieli. Zdjęcie dowodem

Do amatorskiej rywalizacji w ramach 12. edycji Pucharu Kościeliska w Kirach stanęło 94 mężczyzn (dystans 10 km) oraz 27 kobiet (dystans 5 km). Justyna Kowalczyk-Tekieli była bezkonkurencyjna, docierając na metę z czasem 10:34,8. Druga była Julia Kapiarz, a trzecia Hanna Roshchynskaya.

Fenomenalne wieści o swojej wygranej potwierdza sama Kowalczyk-Tekieli, publikując w mediach społecznościowych pamiątkowe zdjęcia z imprezy. Na jednym z nich pozuje na podium, z nagrodą w ręku, u boku najlepszego w rywalizacji mężczyzn Rafała Potrząsaja, który drugi rok z rzędu zwyciężył, i to w niezwykłych okolicznościach. Jego przewaga absolutnie nie była widoczna gołym okiem. O triumfie decydował fotofinisz. Ten wykazał, że Potrząsaj wyprzedził Bogusława Gracza o 0,5 sekundy.

Fotografię zwycięskich biegaczy zamieścił w sieci także SKI Team Podhale. To z tą grupą pasjonatów narciarstwa biegowego trenuje Potrząsaj.

Rozwiń

Pamiątkowe fotki pojawiły się również na profilu w mediach społecznościowych gminy Kościelisko. Na kilku z nich widać uśmiechniętą od ucha do ucha Justynę Kowalczyk-Tekieli. Widać, że rywalizacja na śniegu wciąż sprawia jej dużo frajdy i radości.

Rozwiń

TOP 10 akcji InPost ChKS Chełm w meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS Chełm Polsat Sport

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/ Reporter

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP