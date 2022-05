Zawieszenie Rosjan ma się przedłużyć. Działacze szykują coś specjalnego

Oprac.: Jakub Kędzior Biathlon

W biathlonie, podobnie jak w zdecydowanej większości innych dyscyplin, sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji. W rosyjskich mediach już pojawiły się informacje, jak długo potrwa to zawieszenie, a oba narody już wymyśliły sposób na to, by zachować formę na czas izolacji.

Zdjęcie Reprezentacja Rosji na IO w Pekinie / BEN STANSALL / AFP