Nieprzerwanie od dłuższego czasu nad Radosławem Piesiewiczem zbierają się czarne chmury, a opozycja domaga się dymisji prezesa PKOl. W ostatnich dniach przegłosowana została również uchwała w tej sprawie. Sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim nie paraliżuje jednak działań innych związków.

Jak poinformował Polski Związek Biathlonu, właśnie zakończył się proces składania kandydatur na stanowisko prezesa Zarzadu PZBiath. W grze o stanowisko są dwie osoby - jedna z nich szczegółnie znana fanom sportu.

- O stanowisko prezesa Polskiego Związku Biathlonu ubiegać się będą Agnieszka Cyl oraz Tomasz Sikora - czytamy w oświadczeniu Polskiego Związku Biathlonu. Głos w tej sprawie natychmiast zabrał również sam zainteresowany, który zdradził kulisy swojej decyzji.

- Przez wiele tygodni zastanawiałem się, czy podjąć tę decyzję. Doskonale wiem, że jeśli chce się realizować ważną misję, trzeba zrobić jej miejsce w swoim życiu. Szczególnie wtedy, gdy chodzi o dyscyplinę, która ukształtowała mnie jako sportowca i człowieka. Dlatego dziś z pokorą, ale i z pełnym przekonaniem informuję, że podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Biathlonu - rozpoczął swój wpis.

Dziś biathlon potrzebuje prezesa, który nie tylko zna tę dyscyplinę, ale przede wszystkim rozumie wyzwania, z jakimi każdego dnia mierzą się zawodnicy, trenerzy, działacze i kluby. Potrzebuje lidera, który potrafi słuchać, budować porozumienie i skutecznie działać.Mam doświadczenie sportowca, znam realia funkcjonowania naszego środowiska i wiem, jak wiele możemy osiągnąć, jeśli będziemy działać razem

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Tomasz Sikora to jeden z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Polski. To srebrny medalista olimpijski z Turynu z 2006 roku, który ma także na swoim koncie trzy medale mistrzostw świata (w tym jeden złoty), a także sześć mistrzostw Europy. Po zakończeniu kariery pracował jako trener, a także komentator "Eurosportu".

- Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Biathlonu odbędzie się 27 czerwca 2026 roku. Tego dnia delegaci wybiorą prezesa Związku na kolejną kadencję. Zgodnie ze Statutem wyboru dokonuje się w odrębnym, tajnym głosowaniu - informuje Polski Związek Biathlonu.

Tomasz Sikora Marek Żochowski/Agencja SE East News

Tomasz Sikora wbiega na metę biegu masowego w czasie ZIO 2006 MICHAEL KAPPELER AFP

Radosław Piesiewicz Leszek Szymański PAP





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