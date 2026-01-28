Johanna Puff jeszcze przed rozpoczęciem sezonu była wymieniana jako jedna z największych nadziei niemieckiej kadry biathlonistów. Jej dynamiczny rozwój, regularne występy i coraz większa pewność siebie sprawiały, że przyszłość rysowała się w jasnych barwach.

Niemka od lat marzyła o występie na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Ten cel towarzyszył jej od dzieciństwa i był motorem napędowym codziennych treningów. W grudniu jednak jej marzenia legły w gruzach. Niespodziewane problemy zdrowotne brutalnie przerwały sportowe plany i zmusiły ją do zatrzymania się w najmniej spodziewanym momencie.

Teraz Johanna Puff postanowiła podzielić się swoim dramatem ze światem. Jak ujawniła w rozmowie z portalem "web.de", zdiagnozowano u niej zapalenie mięśnia sercowego.

Johanna Puff nie pojedzie na igrzyska. Problemy ze zdrowiem odebrały jej szansę na spełnienie marzenia

Do dramatycznych wydarzeń doszło na początku grudnia podczas Pucharu IBU w Obertilliach, gdzie straciła przytomność i trafiła do szpitala. "Pamiętam głównie ogromny ucisk w klatce piersiowej i ogromne problemy z oddychaniem. Jestem świadoma wszystkiego, łącznie z tym, że zabrali mnie ratownicy medyczni. Miałam dwa ataki paniki. Potem pojechałam do szpitala" - wyznała.

Kolejne dni były pełne niepewności i stresu, zwłaszcza że długo brakowało jednoznacznej diagnozy. Dopiero później potwierdzono zapalenie mięśnia sercowego, co oznaczało przedwczesne zakończenie sezonu. Puff przyznała, że wcześniej zauważała sygnały ostrzegawcze: brak energii i kołatanie serca podczas treningów, choć badania nie wykazywały nic niepokojącego. "To był dylemat. Z jednej strony cieszyłam się, że w końcu mam wyjaśnienie. Na szczęście to łagodniejsza forma, ale nadal stanowi ryzyko" - oznajmiła.

Diagnoza przekreśliła jednak jej udział w igrzyskach olimpijskich. "Myślę, że to trudniejsze niż nie móc wypaść wystarczająco dobrze. Igrzyska są tylko co cztery lata. To było moje marzenie z dzieciństwa, które się rozpada" - przyznała szczerze. Choć sama nie wystartuje, będzie obecna we Włoszech, by wspierać swojego partnera, Lukasa Hofera. Na razie jednak zdrowie pozostaje priorytetem, a treningi i kariera zeszły na dalszy plan. "Dopóki nie mam wyraźnego przyzwolenia, nawet o tym nie myślę" - podkreśla, z nadzieją oczekując na kolejne badania kontrolne.

Johanna Puff Dominika Zarzycka AFP

Johanna Puff MARTIN SCHUTT / DPA AFP

Johanna Puff MARCO BERTORELLO AFP

Konrad Niedźwiedzki: Nasi reprezentanci od początku tego roku spisują się świetnie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport